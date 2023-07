Baba Jaga Mikulášek šokoval v Barbie pyžámku své holky: Chybělo málo, aby bijec Oktagonu ukázal víc, než chtěl

Milovaný nebo nenáviděný Vašek Mikulášek v dámském pyžámku ukradl veškerou pozornost Super.cz

Do jedné z bitev nastoupí také oblíbený showman Václav „Baba Jaga“ Mikulášek, který se utká s Ole Magnorem. „Budu brutálně silný, rychlý a vyhraju,“ svěřil se MMA bijec pro Super.cz krátce po oficiálním vážení, kam dorazil v růžovém saténovém pyžámku značky Barbie.

„Ráno jsem se vzbudil, šel jsem do sauny, zahlédl jsem to, tak jsem si to oblékl. Je to mé přítelkyně, od které jsem si to půjčil. Moje to není, ale koupím si to,“ odtajnil svou původně neplánovanou volbu outfitu s úsměvem, ale také se značným vyčerpáním, které je následkem náročného shazování.

Jak už ale Vašek řekl, do zápasu bude mít svou sílu opět zpátky. Dokonce nám prozradil, jakého dalšího soupeře by zřejmě neodmítl. „Zbyněk Vlček třeba. Jestli nepojede Machovi brečet před barák zase nebo fotit nějaké fotky se Sabinou, že mu přebral holku. Já si ho jen dobírám, není to pro mě soupeř. Zrovna já bych si ho nevybral, není to pro mě zajímavý kluk, ale když pro mě podle lidí soupeř je, tak prosím. Ať si vezme ty dvě boule, co má v kalhotách, zvedne si je trošku výš, zatne zuby a jdu do toho,“ promluvil o účastníkovi Love Islandu, který se měl v jednom ze zápasů také ukázat, ale nakonec musel ze zdravotních důvodů odstoupit.

Pro Vaška je velkou oporou právě krásná partnerka Dominika, která se měla nedávno také pod jednou z bojových organizací utkat. Což by prý Mikuláškovi nevadilo, dokonce začali společně trénovat. „Chtěla tam jít, tak jsem jí řekl, ať jde. Nejsem ten typ, co by něco zakazoval. Nakonec to nedopadlo, což se stává, ale třeba to vyjde příště nebo ji zbiju já,“ dodal s ironickým pobavením. ■