Třetí trojice finalistů Muže roku: Najdete v ní i bratra polovičního Řeka, který je také ve finále. Vypadají jako dvojčata

Třetí trojice finalistů Muže roku Rostislav Procházka, Tomáš Hruška a Stefanos Panayi Super.cz

Dvaadvacetiletý administrativní pracovník Rostislav Procházka pochází ze Znojma, ale již několik let žije v Praze. To, že se mu podařilo z malého města dostat do toho hlavního a úspěšně se tady usadit, považuje i za svůj zatím největší životní úspěch. Vylosoval si šťastné číslo sedm. Do soutěže ho přihlásily kolegyně z práce."Věřím, že disponuji zdravým sebevědomím a zároveň pokorou," míní.

S osmičkou bude soutěžit třiadvacetiletý referent obchodního oddělení lesní techniky Tomáš Hruška z Benešova. "Já se o soutěži dozvěděl od svojí babičky a pak jsem se rozhodl přihlásit," svěřil. "Jsem upřímný a umím se sám sobě zasmát," domnívá se. A co považuje za svůj největší životní úspěch on? "Splnil jsem si dětské sny a začal jsem cestovat na motorce kolem světa," svěřil.

A devátým finalistou je již v úvodu zmíněný bratr finalisty číslo tři, poloviční Řek Stefanos Panayi. Dvaadvacetiletý uhrančivý fešák se do Prahy, kde studuje, přesunul z Kypru až po bratrovi, kvůli studiu vysoké školy. "Studuji stavební fakultu na ČVUT a společně s bráchou jsme založili taneční školu, kde vyučujeme shuffle dance," prozradil. "Všichni kluci jsou nějakým způsobem charismatičtí a výjimeční, ale pokud by byla možnost reprezentovat Českou republiku i v zahraničí, byla by to pro mě velká čest," dodal. ■