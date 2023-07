Český hokejový brankář NHL Vladař se chlubí novou láskou. Tři týdny před svatbou se kvůli ní rozešel se snoubenkou

Brankář Dan Vladař Profimedia.cz

Hokejový brankář Daniel Vladař (25), který chytá v NHL za klub Calgary Flames, má novou lásku. Ještě koncem května přitom zamilovaně tokal se svou snoubenkou Andreou, s níž žil sedm let.

Podle Blesku se hokejista během degustace vína na Slovácku zamiloval do jisté svobodné matky. City byly natolik silné, že se rozešel s Andreou. A to tři týdny před termínem svatby. Vladař už se na sociálních sítích chlubí novou partnerkou. Pro bývalou tenistku a modelku Andreu to byla rána z čistého nebe.

Zamilovaný hokejista se pochlubil novou partnerkou.

Daniel Vladař je kmenovým hráčem Calgary, kde loni v říjnu podepsal smlouvu s průměrným platem 2,2 milionu dolarů (v přepočtu cca 47,5 milionu korun). Pokud ale přijdou zajímavé nabídky z jiných klubů, Calgary se nebrání jeho výměně. ■