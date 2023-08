Nákladné rekonstrukci se věnuje už několik let: Tím, že prý v chalupě straší, si Jana Plodková hlavu neláme

Jana Plodková Super.cz

Herečka Jana Plodková (42) je několik let nadšenou chalupářkou. S partnerem, optikem Filipem Žilkou, si pořídili nemovitost na samotě v Krkonoších. Z úžasného místa, odkud je krásný výhled na celé hory, sdílí herečka často fotografie a do přírody utíká, kdykoli to jen jde.

Televizní diváci se na ni mohou těšit od podzimu v druhé sérii úspěšného seriálu Osada. „Moji Dagmar čeká stres, bude to velmi prožívat, dostane zásadní radu, která ovlivní několik dílů Osady, a ta zní: ‚dej si lahvinku’. Dagmar to vezme velice poctivě,“ prozradila ke své roli na tiskové konferenci České televize herečka.

Zatímco její postava na obrazovce se sousedy v chatařské oblasti řeší nejrůznější peripetie, Jana si na ty své stěžovat nemůže.

„Jsme taková polosamota, ale máme tam sousedy, se kterými, věřím, máme hezké vztahy. Víme o sobě, občas poklábosíme přes cestu nebo zajdeme na kávu,“ prozradila Super.cz herečka s tím, že jejich chalupa má také svou historii. „Je to zásadní pro to místo, kde jsme, má to svoji historii a taky je to důležité místo pro místní, tak proto i naše rekonstrukce, která tam probíhá, je velmi citlivá a snažíme se zachovat historický ráz, ačkoli v novém,“ prozradila herečka.

K polosamotě v Krkonoších, kam jezdí herečka relaxovat, se vážou i nejrůznější příhody, na místě se však křehká blondýnka nebojí. „Možná se říkalo, že tam někdy něco takového bylo, ale my s tím zkušenost nemáme, tak se nebojím. A máme kolem sebe srny a jeleny, tak jsme v dobrých rukou,“ dodala se smíchem herečka. ■