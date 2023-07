Teď už si dá i maso. Dříve přísná veganka Ivana Jirešová díky natáčení změnila jídelníček. Co na to její štíhlá postava?

Herečka Ivana Jirešová bývala vegankou. Dnes už i maso ráda ochutná. Super.cz

Ivana Jiřešová (47) se pyšní dokonalou, štíhlou postavou. Co se týče jídla, bývaly doby, kdy tato usměvavá herečka byla přísnou vegenkou. Toto rozhodnutí v průběhu času přehodnotila a řídí se tím, že ochutnat se má vše, ale s mírou.

„Zkoušela jsem kde co. Jednou jsem nejedla maso, pak jsem zase nejedla nic rostlinného, potom jsem byla veganka, pak jen RÓÓ, to jsou jen ty čerstvé věci,“ svěřila se Super.cz Ivana, se kterou jsme si povídali na prezentaci rostlinné stravy, kde si návštěvníci mohli zkusit vytvořit si svůj vlastní burger bez masa. To herečku velmi potěšilo a zajímalo.

Rozšířit si jídelníček ovšem také musela díky své nové práci. Natáčí cestovní pořad Bedekr pro Českou televizi. Má tak příležitost se setkat s unikátními pochoutkami. „Teď mám složitější život, nemám čas na přípravu krabiček. Jsem pořád na cestách. Někde se nedá sníst nic jiného než maso. Jsem příznivec zdravého životního stylu, ale už nejsem tak ortodoxní. Je dobré to vyzkoušet, ale zas život nám přináší spousty darů, tak když teď jezdíme s Bedekrem Španělsko, tak tam si klidně dám jamón,“ dodala Ivana Jirešová. ■