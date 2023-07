Krásná novinka: Herečka Jitka Molavcová se po dlouholeté známosti vdala!

Jitka Molavcová Michaela Feuereislová

Podle informací Super.cz šlo o hezkou, církevní svatbu. Nevěsta se ozdobila slušivým kloboučkem a jedním ze svědků byl kardiochirurg Jan Pirk (75). Na obřad dorazilo z Brna Janáčkovo kvarteto, s nímž Strejček spolupracoval.

„Alfred je vzácný člověk a my si věříme navzájem. Máme vlastně velký štěstí. Mám ho moc ráda,“ vyznala se herečka v dokumentu Olgy Sommerové Klaunka, který v dubnu uvedla Česká televize. I když se vyjádřila o příteli s velkou láskou, svatbu nejspíš očekával málokdo.

Její osudový muž je ochrnutý a upoutaný na invalidní vozík. Dny tráví v prosečnickém sanatoriu Šarlota na Benešovsku. Letos v říjnu to bude šest let, kdy zákeřný virus vyvolal u noblesního, šarmantního Strejčka vzácné onemocnění Guillain-Barrého syndrom. Tehdy měl namále, rozhodovaly minuty a zachránila ho právě Molavcová, která přítele odvezla včas do nemocnice.

Než se s Alfredem sblížila, prožila herečka třicetileté bezdětné manželství s o devět let starším hercem a spisovatelem Janem Petráněm (1937–2021). Strejček byl ženatý dvakrát, první manželka herečka Consuela Morávková (79) v roce 1979 emigrovala. Podruhé se oženil s atletkou Jarmilou Nygrýnovou, která v roce 1999 zemřela v pouhých 45 letech na rakovinu.

„Mám pocit, že náš vztah začal až ve chvíli, kdy přišla ta zákeřná nemoc, to se pak teprve ukáže, co v člověku skutečně je,“ zaznělo v dokumentu Klaunka. Nezbývá než novomanželům popřát, aby jejich dny probíhaly ve vzájemné lásce a úctě jako dosud. ■