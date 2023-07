Seznamte se s maminou-dominou: Za ponižování mladíčků vydělává miliony: Erotické fotky jí schvaluje 22letá dcera!

Char Borley si díky hraní si na maminu-dominu přijde na hotové jmění... Profimedia.cz

Dnes už asi nikoho nepřekvapí, že na serverech nabízejících placený obsah, se dají vydělat pořádné peníze. Mezi velice úspěšné ženy v tomto odvětví patří i čtyřicetiletá Britka Char Borley, která si postavila kariéru na tom, že ponižuje své ctitele, kterým říká ‚miminka‘. Často jsou to totiž mladí muži okolo dvaceti let, kteří touží po tom, aby se k nim chovala jako máma.

Tou také vnadná blondýnka, která kdysi pózovala i pro magazíny Nuts nebo Playboy, skutečně je, má už dvaadvacetiletou dceru... Podle Char navíc právě ona stojí za jejím úspěchem na internetu, protože dává konečný souhlas s tím, jaké snímky má zveřejnit.

Modelka, kterou na Instagramu sleduje na 516 tisíc lidí, si speciálním obsahem vydělává prý půl milionu liber ročně, tedy 14 milionů korun. „Mezi mými fanoušky dominují chlapci, kterým je něco přes dvacet a rádi se podřizují mamince, aby naplnili své fantazie. Dříve mě muži žádali, zda si mě mohou přehnout přes koleno, teď mám spoustu proseb, abych to udělala já jim,“ směje se blondýnka.

„Nechtějí ani tak vidět moje prsa, jen chtějí, abych se k nim chovala jako ke zlobivým dětem. Oni to milují. Zjistila jsem, že je mnohem více mužů, kteří postrádají mužnost a začínám pro ně být jako terapeutka, chtějí se vrátit zpátky do dětství. Všechno je to velmi emotivní, ale baví mě to a moje 'miminka' zase rádi baví svou maminku,“ dodává podnikavá žena z Londýna. ■