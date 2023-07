Nahotou provokuje i Jakub Kohák: Bacha, ať tě nezablokují, varují ho fanoušci po zveřejnění fotky na Adama

Jakub Kohák Michaela Feuereislová

Zatímco Liška předvedl ve vodě svůj nahý zadek, známý komik a recesista se nechal zvěčnit zepředu. „Dva týdny lehkého tréninku a výsledky jsou tady! Pro módní přehlídky spodního prádla kontaktuj moji agenturu,“ připsal si vtipně Kohák k černobílému snímku, na kterém je nahý.

Fotkou pobavil řadu svých sledujících na sociální síti, ti ho však ihned začali varovat před tím, že tolik obnaženou fotku by mu mohli zakázat, s čímž už má u nás řada celebrit vlastní zkušenost. „Máte tam trochu vidět no. Aby vám to Instagram neblokl. Bacha na to, Mistře,“ napsal Kohákovi k odvážné fotce jeden ze sledujících.

„Teda Vy jste Drak. Hlavně, ať vám tato exhibice nezablokuje Instagram,“ varoval další fanoušek, kterého Jakub Kohák svým vysportovaným tělem z hraní fotbalu dobře pobavil. Uvidíme, kdo další převezme žezlo a pochlubí se tělem na Adama. ■