Varovali ji, že si zničí vlasy a pleť: Dcera Nadi Urbánkové, zpěvačka Jana Fabiánová, už je 10 let vegankou

Jana přiznává, že jen samotným zpěvem by se neuživila. "Sedím už docela dlouho na dvou židlích, vedle toho, že dělám muziku, jsem také webdeveloper a grafik. Weby a grafika jsou super věc, zachránilo mi to život během pandemie, kdy nám zrušili divadla a muziku. Ale teď chystáme několik nových singlů v češtině a připravuji také autorskou hru, jmenuje se Pitomci a je tak trochu autobiografická," prozradila.

Po své prvotině se kromě psaní textů už k literatuře nevrátila. "Tak byla to knížka hlavně o životním stylu a životosprávě," nemá k ní aktuálně co dodat Jana, které se svých receptů drží a už deset let je vegankou.

"Na začátku jsem byla varovaná, že budu mít špatné vlasy nebo pleť. Ale můj dlouhotrvající experiment dodává jiné výsledky. Chodím samozřejmě pravidelně k doktorovi a ten říká, že mám vzorný krevní obraz," ujistila nás Jana. ■