Sandra Nováková opět překvapuje. Herečka radikálně změnila účes: Ulíznutý „drcek“ vyměnila za trvalou

Sandra Nováková Michaela Feuereislová

Sandra Nováková (41) je v poslední době jedno překvapení za druhým. Jednou zveřejní fotku nahoře bez, jindy jizvu na nose po kousnutí psem... Teď překvapila znovu, a to zcela novým účesem.

Sandra si se svým vzhledem hraje ráda. V minulosti byla razantní změnou například ofina, kterou si herečka nechala ostříhat před začátkem natáčení seriálu Modrý kód, kde hrála doktorku. "Byla jsem usedlá v jednom účesu, který jsem měla celá léta a neměnila jsem ho. Změna byla kvůli seriálu, protože jsem potřebovala tu fyzickou stránku nějak oddělit od dosavadní," řekla v té době Super.cz. Později si nechala vlasy zesvětlit a jindy třeba nasadila paruku, a to buď kvůli natáčení nebo třeba jen do společnosti.

V poslední době jsme ji ale dlouho vídali v jejím oblíbeném „drcku“, neboli ulíznutých vlasech a drdolu. Protože trávila čas v Chorvatsku, kde její muž Vojtěch Moravec natáčel seriál, na novou úpravu vlasů nejspíš moc nemyslela. Vše se změnilo až s návratem do Čech, kde nejdříve přišla na řadu úprava zahrady a poté i zevnějšku.

Sandra si nechala udělat trvalou a fanoušci i fanynky ji velmi chválí. „Top mega brutál,“ napsala například jedna. „Je to bezva, moc ti to sluší. Jsi krásná,“ napsal jiný sledující. A další dámy píší, že také touží po takové trvalé. Zdá se, že možná i díky Sandře se do módy znovu vrátí účes, který už dlouhá léta nebyl zrovna trendy. ■