Takový pohled se vám ve zprávách nenaskytne: Lucie Borhyová podráždila fanoušky opáleným tělem

Lucie Borhyová Foto: se souhlasem L.Borhyové

Přestože už je stálice televizní obrazovky zpět v Praze, nabídla svým fanouškům pohled, který se jim při sledování hlavního zpravodajství rozhodně nenaskytne. Leda, že by se ve studiu zbláznilo topení a elegantní padnoucí šaty by hvězda Novy vyměnila za bikiny.

V těch se sexy moderátorka nechala zvěčnit na pláži, a přestože už to je pár let, co pózovala v plavkách před objektivem profesionála, mohla by na podobnou nabídku kývnout i dnes. V tyrkysovém modelu předvedla Borhyová nejen bujný dekolt, ale i dokonale opálenou pokožku. „Wau, super sexy bohyně,“ nešetřili fanoušci chválou.

Po dovolené u moře plánuje druhou část prázdnin trávit moderátorka s dětmi Lindou a Lucasem cestováním po republice. „Chci navštívit hrady, ty mám ráda. Tak si vždycky vytipujeme určité hrady a přes léto navštívíme jeden nebo dva,“ prozradila Super.cz Borhyová své plány na druhou polovinu léta. ■