Tereza Brodská promluvila o zdravotním stavu své maminky Jany Brejchové (83). Pořád se zajímá o aktuální dění

Tereza Brodská Foto: Jan Handrejch, Právo

Herečka Tereza Brodská (55) promluvila o své mamince Janě Brejchové (83). Legendární herečka je už osm let pod lékařským dohledem v léčebně dlouhodobě nemocných. Brodská svou maminku pravidelně navštěvuje a prý na tom není tak špatně, jak se o ní často píše.

„Máma sice leží, ale pořád se zajímá o aktuální dění, ráda si čte, dívá se na televizi. Není dobře, když se dokola mluví o jejím špatném zdravotním stavu, protože tak to není,“ řekla Brodská v rozhovoru na ČRo Dvojka.

Brejchová se prý mimo jiné hodně zajímala o knihu Moje máma Jana Brejchová, která o ní loni vyšla. „Dost mě mrzelo, že se o mamince pořád píše v souvislosti s její nemocí, jak je nemohoucí a jak je na tom špatně. Chtěla jsem, aby se mluvilo také o tom, co všechno udělala, co dokázala a jak obrovská byla její kariéra a jak bohatý byl její osobní život. Myslím, že jsme tím i mamince vlili krev do žil. Když jsme jí nosili s manželem Herbertem náhledy knihy, tak maminka ožila,“ prozradila spokojeně Brodská.

„Jsem ráda, že kniha vznikla, maminka byla nadšená. Myslím, že se nám to s Herbertem, který pracoval na grafické stránce, povedlo,“ uzavřela. ■