Všechny už oslavily 40 a těla mají pevná jako skála: Členky kapely Holki ukázaly figury v bikinách a vylepšené vnady

Členky kapely Holki ukázaly figury v bikinách Foto: se souhlasem Holki

Tentokrát nejde o snímky v bikinách z dovolené od moře, i když na dovolené už Radana Labajová, Nikola Šobichová a Katka Brzobohatá také byly. Členky kapely Holki se do plavek svlékly při natáčení nového videoklipu.

"Hotovo. Právě jsme natočily nový videoklip k našemu singlu Hvězdy a nemůžeme se dočkat, až ho uvidíte. Je plný letní atmosféry, barev a hlavně zábavy! A super je na tom i to, že se k nám přidali naši úžasní kamarádi a přišli si s námi zahrát," mají radost z hotové novinky zpěvačky.

Na to, že jsou všechny maminky, Nikola a Katka oslavily čtyřicítku loni a Radana předloni, vypadají jejich postavy neuvěřitelně. A to nemluvíme o poprsí, které si nechaly Šobichová s Brzobohatou upravit z estetických a Labajová ze zdravotních důvodů. Pekáče na břiše a pevné tělo by jim mohly závidět o generaci mladší dívky. ■