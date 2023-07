Karlos Vémola přiznal zanedbávání rodiny: Děti jsem nikdy nevzal na dovolenou, je to velké zklamání

Karlos Vémola promluvil o konci kariéry i milované rodině, kterou zanedbával. Foto: Michaela feuereislová, Právo

„Pokud bude mít Oktagon i Attila o ten zápas zájem, tak do toho nastoupím. Bude to takové to Grand finále a můj poslední zápas, kdy se s touhle velkou jízdou rozloučím,“ řekl před časem v podcastu Fightcast.one.

Aktuálně má Karlos před sebou zápas na pražské Štvanici. Ten budou sledovat také jeho děti, které za svým otcem přicestují z Anglie. MMA bijec přiznal, že už kvůli potomkům ho konec profesionální kariéry nebude tolik trápit.

„Chybět mi to určitě bude, ale na druhou stranu si čím dál tím víc uvědomuji, že jsem zanedbával mnohem důležitější věci. Mému klukovi bylo třináct, mé dceři bude šestnáct a za šestnáct let jsem je ještě nevzal na dovolenou, protože táta, když někam jede, tak do Thajska nebo do Německa na kemp. Když se nad tím zamyslím, že dětem bude šestnáct let a nevzal jsme je na dovolenou, tak si myslím, že je to velké zklamání jako otce. Teď mám další dvě děti, které s námi také nebyly na dovolené. Takže letos po zápase na Štvanici proběhne taková první dovolená s dětmi. Myslím si, že mi to chybět nebude. Zanedbával jsem tolik věcí, které budu muset dohnat,“ svěřil se Vémola těsně před turnajem pro Sport.cz s tím, že svou profesi na hřebík zcela nepověsí. Naopak se chce sportu dál věnovat.

„Budu trénovat dál. Nebudu jen sedět a nic nedělat. Jak jsem celý život miloval kulturistiku, tak si představuju, že budu starej, šedivej, vousatej a namakanej dědek. Budu něco dělat," podotkl. ■