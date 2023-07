Eva Burešová v sexy outfitu odhalila ňadra: Herečka slaví 30. narozeniny s Přemkem v New Yorku

Zpěvačka a herečka Eva Burešová sdílela momentky z New Yorku. Foto: archiv E. Burešové

Eva Burešová (30) oslavila před několika dny své třicáté narozeniny. Kulatiny ovšem neslavila pouze v Česku, ale také za hranicemi. A to konkrétně v New Yorku, kam vyrazila se svým partnerem Přemkem Forejtem (36).

„30, ahoj! Zdravím vás z NY! Děkuji vám za krásná přání k narozeninám. Je mi 30. Jsem zdravá. Krásná. Boží. Alespoň tak se teď díky všemu kolem cítím. Doufám, že vám je všem moc hezky a cítíte se stejně. Obědy tu mají dobré. Všechno poctivě jím a někdy si i přidám! Jsou tu na mě hodní. Zase napíšu,“ uvedla zpěvačka a herečka na svůj instagramový účet, kam přidala i pár snímků z Times Square, kterou navštívila v odhaleném outfitu.

Krásná brunetka oblékla síťované tričko, pod které si vzala modrou krajkovou podprsenku, která jemně odhalila i její ňadra.

Sám Přemek Forejt si cestu do USA také užívá. „Ta moje panenka má 30, tak to spolu oslavujeme. Poslední roky to vždy oslavovala v Brně, tak jsem si řekl, že tu tradici budu dodržovat,“ napsal v žertu k fotografiím, které pár pořídil ve večerních hodinách na Empire State Building.

„Sluší vám to mládeži. Milujte se co nejdéle, každý den je třeba žít a milovat jeden druhého. To ostatní je třešnička na dortu,“ vzkázala páru jedna z fanynek. „Pořádně to oslavujte a užívejte si. Oba dva si to zasloužíte,“ píší další. ■