Petr Kotvald se ženou oslaví čtyřicet let. Přiznal, co by v manželství nesnesl

Petr Kotvald se ženou brzy oslaví čtyřicet let manželství. Super.cz

Zpěvák Petr Kotvald se svou ženou Hanou patří k nejstabilnějším párům v českém showbyznysu. Brzy oslaví 40 let manželství a stále jim to neuvěřitelně klape. A jaký je jeho recept na dlouhotrvající vztah?

„Jsou to pěkný nervy, ale musím říct, že je to někdy hodně bouřlivý, to je jasný, když vztah trvá dlouho. Je na tom fantastický, že to není nikdy nuda. To by nikdy neměla být. Partneři by si měli jít i trochu z cesty. Když vidím, že ten druhý má něco, co ho baví a mě třeba ne, tak mu dám možnost, ať se baví, a nevnucuji mu svou představu,“ svěřil se Super.cz.

Sám se přiznal k tomu, co by v manželství nesnesl. „Vztahy, které fungují tak, že jsou lidé pořád spolu a něco si vnucují, tak to já bych zbláznil, to bych nepřežil.“

My jsme si se zpěvákem povídali po natáčení jeho nového klipu k písni Kometa, který právě vydává. Když jsme u tématu hvězd, kouká Petr se svou ženou rád na noční oblohu? „Určitě ano. Jako mladí jsme lehávali na dece. Koukali jsme do nebe a snili jsme o tom, jaký budeme mít život. Některé věci se nám povedly a některé věci mám ještě před sebou a doufám, že do těch sta let ještě některé stihnu. Třeba tu cestu do vesmíru,“ dodal hudebník. ■