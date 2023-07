Na jejím sexy těle nepoznáte, že dvakrát rodila: Modelka Kristýna Schicková by chtěla ještě třetí dítě

Modelka Kristýna Schicková by chtěla ještě třetí dítě. Ráda by holčičku. Super.cz

„Cítím se dobře, děti jsou hodný, zdravý, krásný. Máme krásný vztah. Všechno nám to šlape, máme zažitou rutinu,“ svěřila se Kristýna Super.cz a zároveň dodala, že by jí nevadlo, kdyby se rodina ještě více rozrostla. „Já myslím, že když to takhle půjde dál, tak si nemám na co stěžovat a že tam možná hodím ještě jedno dítě. Holčičku ještě nemám, tak třeba někdy v budoucnu,“ smála se modelka.

S brunetkou jsme se sešli v prostorách Werichovy vily v Praze, kde byly k vidění i hororové dveře ze snímku Insidious, který je právě v kinech. Jak je na tom modelka se sledováním tohoto druhu filmů? „Manžel horory vůbec nevyhledává, zato já ano. Mě to napětí baví a věřím na duchy, takže všechno, co se týká tohoto tématu, to já žeru,“ dodala nadšeně Kristýna Schicková. ■