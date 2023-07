Doufám, že to diváky pobaví, zpěvák Petr Kotvald v novém klipu zpívá o milování v kosmické lodi

Zpěvák Petr Kotvald se prý stal druhým Čechem, který se vydal do vesmíru. Super.cz

Zpěvák Petr Kotvald má radost, jako malý kluk. S humorem o sobě nyní říká, že se stal v pořadí druhým člověkem československého původu, který se vydal do vesmíru. Tedy alespoň ve svém novém klipu. Jak s dávkou humoru řekl, dokonce předběhl Yemiho A.D, kterého brzy čeká opravdová cesta do vesmíru.



„Natočili jsme klip, je to vesmírná odysea. Ke mně přišel nápad na písničku Kometa a přišlo mi, že se hodí k tomu textu, popsat cestu do vesmíru. Není to jako od Spielberga, ten rozpočet jsme měli mírně menší, ale doufám, že to diváky pobaví. Je dobré lidi muzikou bavit, a to včetně klipů,“ smál se zpěvák během rozhovoru pro Super.cz.