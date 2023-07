Hvězda Survivoru Karolína Krézlová šokuje svojí sexuální orientací: Holky mají něco do sebe

Karolína Krézlová Foto: archiv K. Krézlové

Karolína Krézlová (36), která skončila na třetím místě v reality show Survivor, šokuje. Otevřeně odpovídala na otázky svých fanoušků a ti se možná mají na co těšit. Pokud by přišla nabídka pro Playboy, herečka by ji přijala. A otevřená byla ještě v mnohem intimnější otázce.

"Přitahují tě kluci nebo i holky?" dostala otázku na sociální síti. Co Krézlová odpověděla? "I holky mají něco do sebe." Naznačila tak, že v jejím hledáčku není jen mužské pokolení a patří k hvězdám, kterým se líbí obě pohlaví.

Karolína také prozradila, jak se cítí po Survivoru a jak to má nyní s Andreou Bezděkovou (28), se kterou si zrovna nepadly do oka. "Jsou momenty, které jsou pro mě stále bolavé kvůli tomu, co se dělo po skončení. Ale to odvane čas, snad už brzy," řekla Krézlová.

S Andreou Bezděkovou spolu stále nenašly společnou řeč. "Nesouhlasím s vynášením informací, ani donášením na druhé a o to víc, pokud má daná osoba sama máslo na hlavě. Ukázat prstem na druhé je vždycky lehké a ano, mohla bych to všem zpět natřít poměrně zajímavým seznamem jejich prohřešků. Ale mateřskou školu už mám za sebou," dodala. ■