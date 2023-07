Vlasy odešly, ale charisma ani náhodou! Poznali byste Johna Travoltu na večeři s kolegou Gerardem Butlerem?

Pomádu už dnes John Travolta nepotřebuje... Profimedia.cz

Bujnou kšticí jako v Pomádě už se sice dávno chlubit nemůže, na přitažlivosti mu to ale rozhodně neubírá. Řeč je o hollywoodské legendě Johnu Travoltovi (69), který se o minulém víkendu dobře bavil v restauraci La Briciola v italském Miláně společně s další hereckou ikonou Gerardem Butlerem (53).

U jednoho stolu se potkali ještě s Michelou a Francem Uzzeni, kteří jsou zakladateli italské značky bezpečnostní obuvi a pracovních oděvů. Jak je vidět, všichni se skvěle bavili nejen u dobrého jídla, ale především tancem na tradiční lidové písně, což ocenil především Gerard, jehož rytmické skladky zvedly ze židle hned několikrát. V blízké době se tak dá zřejmě očekávat nějaká forma spolupráce...

Přestože by se mohlo zdát, že o Travoltovi ani Butlerovi není poslední dobou tolik slyšet, pracovně rozhodně nezahálejí. Zatímco rodáka z New Jersey letos uvidíte v akčním thrilleru Mob Land a ještě v komedii Die Hart: The Movie, skotský hezoun Butler je ještě produktivnější. Letos byl hlavní hvězdou v thrillerech Plane a Kandahar a nebude chybět ani ve hvězdně obsazené komedii All-Star Weekend. Příští rok se na něj můžete těšit dokonce ve čtyřech novinkách. ■