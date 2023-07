Jonas Kaufmann – největší tenor současnosti přijíždí do Prahy

S pověstí a slávou, která jej už dvacet let provází na těch nejprestižnějších operních podiích přichází i veliká zodpovědnost. Proto se Jonas Kaufmann rozhodl, že chce své pěvecké umění přiblížit i lidem, kteří operní domy nevyhledávají. Se svou vizáží a charismatem hollywoodské „star“ natočil album nádherných hitů ze slavných filmů.

Jonas Kaufmann – který je v poslední době uznáván hlavně pro role z toho nejtěžšího operního kalibru (díla Richarda Wagnera, Benjamina Brittena či pozdního Giuseppe Verdiho) - zvládá všechno. Mozarta podá stejně přesvědčivě, jako Verdiho a temné árie stejně jako klidné písně. Má osobitý, na tenoristu dost temný hlas a pověstný je i svým přesvědčivým hereckým uměním. Mezi nejvyšší operní elitou se pohybuje již 20 let a udržet se v ní dá opravdu veliký kus práce. "Bylo mi jasné, že všichni v publiku si koupili lístek na Angelu Gheorghiu a jestli tam zpívá nějaký Kaufmann, jim bylo jedno. O to více překvapující bylo, když jsem při děkovačce vystoupil zpoza opony. Strhlo se takové šílenství, diváci začali tak aplaudovat, že mě to úplně omráčilo a srazilo na kolena. Od té chvíle jsem se ocitl v úplně jiné pěvecké lize." Tak vzpomíná Jonas svůj debut v roce 2006 v „Mecce“ všech zpěváků – v Metropolitní opeře v New Yorku. Ta ho v roce 2011 pozvala, aby vystoupil na pódiu tohoto operního domu s vlastním písňovým recitálem. Tuto čest měl naposledy Luciano Pavarotti. Od té doby ho různá světová média pravidelně častují jako největšího tenoristu současnosti. Slavné scény, kde pravidelně vystupuje, obdivuhodný výčet operních rolí i písňového repertoáru, množství nahrávek a množství ocenění, která získal bychom jen stěží dali dohromady a seznam by to byl velmi dlouhý. Jonase Kaufmanna je prostě třeba slyšet!

Jonas Kaufmann jako Wagnerův Parsifal v Metropolitní opeře

FOTO: FB Jonase Kaufmanna

"Hudba mi dává velkou chuť do života"

Koncertem 23. 2. 2024 ve Smetanově síni Obecního domu vzdá Jonas Kaufmann hold velkým skladatelům filmové hudby. Tedy hudby, která mu, jakožto velikému filmovému fanouškovi učarovala. Již první ochutnávka z jeho nového alba, kterou pěvec nedávno zveřejnil na svém facebooku, dává tušit, že album i koncert bude zážitkem, na který se nezapomíná. Mimo avizovaného Vangelisova Dobytí ráje v Praze zazpívá i jiné perly z více než osmdesátileté filmové historie: Bring Him Home (Bídníci), Nelle tue mani (Gladiátor), Moon River (Snídaně u Tiffanyho), Edelweiss (The Sound of Music), Singin' in the Rain, Strangers in the Night, či hudbu Nina Roty a Ennia Morriconeho. Celé rozsáhlé turné zavede Jonase Kaufmanna mimo Prahy i do Vídně, Mnichova, Hamburku a dalších evropských metropolí. V Praze a některých dalších městech ho doprovodí Český národní symfonický orchestr, se kterým toto album pod vedením svého dvorního dirigenta Jochena Riedra nahrál.

Jonas Kaufmann přebírá čestný doktorát z Royal College of Music

FOTO: FB Jonase Kaufmanna

The Sound of Movies

Sony Classical ■