Už to není na frak ani závoj s vlečkou: První novomanželský polibek a další foto a video ze svatby Yvetty Kornové

O den později, tedy v neděli, proběhl ještě druhý obřad, kdy jesenického starostu Petra Jeništu nahradil na témže místě nad domovskou vsí obou manželů režisér Tomáš Magnusek.

Roli jednoho z družeb zastal houslový sólista vizovické skupiny Fleret Staňa Bartošík, jenž novomanželům zahrál svatební pochod a závěrem skladbu Bedřicha Smetany Proč bychom se netěšili.

„Nejde o nic mimořádného, pouze logické vyvrcholení dlouholetého vztahu, jenž vydrží nadosmrti. Jsme oba konečně šťastní,“ řekli nám novomanželé, z nichž každý má za sebou jedno nepříliš vyvedené manželství. Petrů má dospělou dceru, Kornová je matkou tří dětí.

„Známe se 28 let. Už to není na frak ani závoj s vlečkou. Stačí kytička v Yvettině klobouku, milý úsměv a hluboké srdce mé paní,“ podotkl Josef Petrů, jenž o novomanželčině životě nedávno napsal biografickou knihu Yvetta Kornová mezi blázincem a životem.

Dnes již manželům to spolu už roky klape. „Hledali se tak dlouho, až se našli,“ uvedl druhý oddávající, filmový režisér Tomáš Magnusek.

Ve vesnici na Náchodsku je Yvetta, která za sebou má velmi složité období, šťastná. Hospodaří na usedlosti a je spokojená. „Přála bych vám ochutnat její koláč,“ podotkla ženichova matka Anna Petrů.

Žít normální život a starat se o děti a manžela byl prý vždy Yvettin sen. Osud to bývalé dětské herecké hvězdě z filmu Přijela k nám pouť nebo Housata dopřál teprve ve zralém věku. „Je sice důležité, co je za námi, ale mnohem důležitější to, co je před námi,“ říkají svorně novomanželé Petrů. Herečka přijala manželovo příjmení. ■