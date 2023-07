Léto je teplé, příroda volá. Nahý Pavel Liška během koupačky ukázal nejen celý zadek

Pavel Liška je nejspíš raději nahý, než oblečený. Michaela Feuereislová

Pavel Liška (51) miluje přírodu a žádný vandr mu není cizí. A k létu a toulání po přírodě patří i svoboda a koupání „na Adama“. I to si herec užil a dokonce pohled na své pozadí sdílel se svými fanoušky.

Už za pár dní čeká Pavla Lišku cesta na Papuu Novou Guineu, kam se v rámci natáčení pořadu podívá i s Janem Révaiem (49). Ještě předtím si ale v našich luzích a hájích užil natáčení reklamního spotu pro švédskou outdoorovou značku, se kterou je jeho tvář spojena už několik let. V rámci příběhu, kdy hraje svého otce, si Pavel Liška zaplaval v jezeře, a to tak, jak je to v přírodě na vandru a bez lidí v létě nejlepší - zcela bez oblečení. A nebál se ukázat ani zepředu při plavání na zádech. Svým fanouškům ale herec nabídl i fotografii, na které stojí zády k objektivu na břehu jezera a voda mu sahá pod nahý zadek.

Nový příspěvek Pavla Lišky ocenily především jeho dámské fanynky. „Čím jste starší, tím jste víc krásnej,“ píše například jedna. „Nádherné,“ „krásné,“ rozplývají se další a nešetří ani komentáři v podobě srdíček. Pavel Liška byl v minulosti jedenáct let ženatý s kolegyní Kristýnu Bokovou, poté žil se zpěvačkou a herečkou Bárou Polákovou. Od té doby se veřejně nepropálil žádný vztah a tak mají fanynky, které by rády zvláštnímu kouzlu Pavla Lišky podlehly, možná stále šanci. ■