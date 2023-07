Seriálová hvězda s figurou snů vzala své tři děti na Barbados: Její pokus o nalodění dopadl dost komicky

Helen Flanagan si užívá s dětmi na Barbadosu. Profimedia.cz

Ještě nedávno ji televizní diváci mohli sledovat na obrazovkách, jelikož se stala účastnicí populární reality show I’m a Celebrity... Get Me Out of Here, kterou absolvovala v Jihoafrické republice. Náročnou show nyní britská herečka Helen Flanagan vyměnila za daleko příjemnější pobyt, a to v Karibiku, kam vzala i své tři malé děti.