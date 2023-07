Turecké léto Veroniky Žilkové s Josefem Homoláčem na každém kroku: Doprovází ji i na natáčení v Istanbulu

Veronika Žilková Foto: archiv V. Žilkové

„Je to úžasné místo, jednou jsem tady přestupovala do Tel Avivu, ale to jsem neopustila letiště,“ svěřila se herečka, která v místě natáčí se slovensko-tureckou produkcí televizní film. „Celý se paradoxně odehrává na ambasádě, ale slovenské. A já nehraji velvyslankyni, ani manželku velvyslance, ale hraji výtvarnici, která má tady vernisáž a hledá tady svou starou lásku, tu hraje Maroš Kramár,“ prozradila Veronika, která do Turecka nelétá sama.

Doprovod jí do Istanbulu, kam se vydává vždy jen na otočku a na pár dní, dělá Pepa, se kterým herečka tráví většinu volného času už takřka rok.

„Je to BFF, nejlepší friend,“ řekla Super.cz před pár měsíci Veronika, která však vedle Homoláče jen září. A přestože si turecké velkoměsto nemůže vynachválit a první cestu zdolala sama. Mít na místě někoho, s kým můžete zážitky z cestování sdílet, vždy potěší. ■