Vítězka Tváře Hana Holišová omládla o deset let: Stačilo jen změnit barvu vlasů

Hana Holišová změnila image. A povedlo se! Super.cz

Herečka, zpěvačka a vítězka Tváře vypadá o deset let mladší. Stačilo jen změnit barvu vlasů. Hanu Holišovou (42), která si navíc na tiskovou konferenci k filmu Nikdy neříkej nikdy nasadila klobouk, jsme na první pohled skoro ani nepoznali. Blond vlnité kadeře kolem obličeje zjemnily i její rysy.

"Ty vlnité vlasy mám díky tomu, že jsem měla na představení Marta spletené copánky, takže to je důsledek. Ke své téměř původní barvě jsem se vrátila už před lety, ale teď je to asi vyšisované od sluníčka. Když ženy stárnou, jdou leckteré do světlejší barvy, protože odrosty se šedinami nejsou tak vidět," řekla Super.cz a ukázala nám, že tedy pod kloboukem žádné šediny nemá. "Ty jsou schované pod tou barvou," smála se.

Hanka se rozpovídala i o své filmové roli, kdy si zahrála pár s Ondřejem Sokolem, jehož dosud znala jen jako divačka anebo jako porotce z Tváře. Spolupráci si velmi pochvalovala. "Je to taková amicióznější, extrovertnější a přemotivovaná rodinka, která se motá do cesty těm hlavním hrdinům. Jsou to lidé, které byste moc nechtěli potkat třeba na dovolené. Myslím, že ty scény jsou vtipné a užili jsme si spoustu srandy," prozradila.

Vítězka Tváře se nadále věnuje hudbě, kromě účinkování v muzikálech Noc na Karlštejně a Marta, které se aktuálně hrají na letních scénách, koncertovala nedávno i s big bandem. Léto má tedy veskrze pracovní. "Budu mít i nějaké natáčení v zahraničí, což beru trošku i jako dovolenou. Ráda cestuji, tak to je vlastně takový výlet. Větší dovolenou budu mít až v září, teď ve volných chvílích jezdím aspoň na naši chalupu v Beskydech," uzavřela. ■