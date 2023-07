Věra Mikulcová v době, kdy začínala se svou kariérou: Česká kulturistka sdílela 22 let starý snímek

Věra Mikulcová má za sebou obrovský kus cesty. Foto: archiv Věry Mikulcové

„Na vaše přání jsem našla fotky z dob, kdy jsem začínala s kulturistikou. První fotky jsou z roku 2001 z MČR junior-Hronov. Druhé z New York Pro 2023. Rozdíl váhy je 26 kg,“ napsala Věra ke snímkům, ze kterých spadla fanouškům brada. Už před dvaadvaceti lety totiž měla tělo jako z kamene.

„Věrka si jde svou cestou a dělá to, co ji baví a dělá šťastnou, to je v životě to nejdůležitější. Každopádně parádní progres, moc fandím,“ napsala jedna z fanynek.

„Jak jste taková ‚drobná‘ na té první fotce. Jako to je velký rozdíl, je vidět, že do toho dáváte vše,“ uvedla další.

„Věrko, krásná forma. Tu můžu jen závidět, ale mně ses líbila předtím, ale teď se mi líbí, jak vše říkáš narovinu a jdeš si svojí cestou,“ podotkla příznivkyně.

„Mam vás ráda a upřímně vám moc fandím, jelikož si jdete za svým. Lidi budou remcat vždycky na cokoliv. Každý vám může jedině závidět disciplínu a výdrž,“ vzkázal fanoušek

Aktuálně se Věra připravuje na další prestižní soutěž, ve které bude reprezentovat Českou republiku. Konkrétně jde o soutěž Olympia Masters, jež se bude konat už za pár týdnů v Rumunsku. ■