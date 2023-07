Anife Vyskočilová vzala fanouškům dech: Ukázala velmi štíhlé křivky v upnutém body

Anife Vyskočilová popřálá fanouškům krásný den v sexy oděvu Foto: archiv A. Vyskočilové

Herečka, tanečnice a podnikatelka Anife Vyskočilová (49) zraje jako to nejdražší víno. Za rok oslaví již padesáté narozeniny, což by jí při pohledu na její postavu a mladistvou energii hádal málokdo.

Anife sdílí se svými fanoušky poměrně často, jak vypadá její běžný den. O něco hezčí ho tentokrát udělala svým příznivcům, když jim ho popřála v upnutém body na ramínka. „Krásný letní den ze srdce všem přeji,“ napsala k videu, na kterém vyniká nejen její spokojenost, ale také štíhlé křivky, za kterými nestojí žádné drastické diety.

„Aby žena vypadala takto, nemusí za tím být vždy plastika a úpravy. Ano, zhubla jsem z velikosti 36 na 34, ale tuto velikost i váhu jsem si vždy nějak držela. Někdo se rodí, aby zestárnul a někdo se rodí a stárne do mládí. Stejně jako moje krásná babička. Takže nemůžu poradit, snad jen to, že krása vychází zevnitř, to je můj recept. A upřímně, já vím, jak jsem vypadala za mlada a také teď. Pořád jsem stejná holka, akorát mi milý život hází každý den kýbl lásky, a pak to tak nějak vypadá,“ prozradila Anife nedávno v komentářích sledujícím recept na svou energii a krásnou postavu.

Aktuálně se Anife nejčastěji věnuje milované vnučce, pak také své kavárně nebo pečení.

„Poslední dobou jsem si uvědomila, že nemusíte mít sumu peněz, abyste si užili život. Stačí deka, strom, vnučka, kamarádi, občas upéct něco dobrého, třeba můj štrůdl z lásky a hlavně klid. Doba je těžká a každý ji vnímá po svém, ale já jsem si vybrala tu nejjednodušší cestu, co nestojí nic, ba naopak mi dává víc. Užívám si toho vzácného života a za to děkuji všem, co mi ho umožňují a nejvíce mým vílám. Zkuste se také podívat kolem sebe a udělat si krásné priority,“ vzkázala nedávno svým příznivcům. ■