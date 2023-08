Jejím hlasem nepromlouvá jen Barbie: Krásná česká dabérka ho propůjčuje největším kočkám Hollywoodu

Herečka, zpěvačka a dabérka promluvila o práci i soukromí. Super.cz

„Je mi ctí tuhle krásku dabovat, poprvé jsem ji dabovala ve filmu Já, Tonya, kde hrála krasobruslařku, která fetovala, a bylo to strašně dramatické. Teď je v této úžasné komediální roli Barbie a jsem ráda, že jsem se toho mohla zase zúčastnit,“ prozradila Jolana pro Super.cz s tím, že tohle dabování bylo náročnou výzvou.

„Bylo to hodně náročné, protože je to hodně akční. Ve filmu se toho spousta děje a pokrýt to všechno v tom skvělém výrazu, ve kterém to Margot hraje, protože ona je nejen krásná, ale také je výborná herečka, byla výzva. Doufám, že se nám to s Filipem Jančíkem, který mluví Kena, povedlo a diváci budou spokojení,“ řekla umělkyně, která už během prvního filmu, kdy Margot dabovala, tušila, že se herečka dostane na vrchol Hollywoodu.

„Byla bych ráda, kdybych s ní stárla, respektive spíš ona se mnou, protože je mladší. Dalo se čekat, že udělá velkou kariéru.“

Jolana Smyčková je maminkou dvou synů, které má s operním pěvcem Richardem Haanem. A právě rodičovství je aktivita, která ji ve volném čase naplňuje nejvíce.

„Věnuji se svým klukům, mám dva syny Kristiánka a Ríšu, kterým je sedm a devět let. Je to můj veškerý volný čas. Pokud mám ještě nějaký navíc, tak ráda hraju tenis,“ svěřila se známá blondýnka, dle které se dá její kariéra s mateřstvím dobře skloubit.

„Není zase tak časově náročná, s filmem Barbie jsem strávila ve studiu nějakých čtrnáct hodin opravdu intenzivní práce, ale není to tak, že by byl člověk od rána do rána někde. Dá se to dobře s mateřstvím skloubit,“ dodala Jolana, která bude část léta trávit se svou rodinou na horách. ■