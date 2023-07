Lenka Krobotová dva dny po svatbě ukázala snubní prsten: Prozradila, proč si i v druhém manželství nechala dívčí jméno

Lenka Krobotová se krátce po svatbě objevila ve společnosti. Super.cz

Na tiskové konferenci, kam dorazily s kolegyněmi na šlapadlech po Vltavě, sice nejdřív říkala, že se chce bavit jen o filmu, nicméně pár drobností ze svatby prozradila a mohli jsme se podívat i na její snubní prsten. A také se svěřila, že by klidně vyrazila na svatební cestu do Keni, kde blízko Nairobi natáčela jednu z filmových scén.

"Bylo to dobrodružné a náročné. Prodloužený víkend byl málo, ale řekli mi, že není problém, abych se kdykoli vrátila jako turistka. Ale je to o čase, i když velmi ráda cestuji," svěřila Super.cz Lenka, která v našem videu popsala i svoji zatím nejdobrodružnější cestu, kdy sama odjela do Peru. "Opakuji, ať je každý aspoň chvilku sám na cestách, je to obohacující," míní.

Herečku ovšem do konce prázdnin čeká hlavně práce, hraje mimo jiné v rámci Letních shakespearovských slavností Lady Macbeth. Volno si užila do své svatby, kterou zdokumentovala řada jejích kolegů, kteří byli mezi hosty, ve stories na Instagramu, což mohlo Lence, jež informacemi ze svého soukromí šetří, vadit.

"Vlastně jsme o tom mluvili, jak to uchopit, ale zároveň jsem si pak říkala, že když má člověk z něčeho radost, měl by to nechat plynout," řekla Super.cz a zmínila, že pokud jde o svatební cestu, zřejmě zamíří do Řecka.

Zajímalo nás i to, zda přijala manželovo příjmení, protože v prvním manželství s hudebníkem Václavem Havelkou si ponechala své dívčí. "Jsem pořád Lenka Krobotová. Myslím, že o tom to není, po kom mám jméno. Je to moje jméno a jde o to, jestli spolu ti dva lidé chtějí být, není to o jméně," uzavřela. ■