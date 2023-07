Po své ženě pokukoval, už když soutěžila v Miss: A teď ji mám já, kluk z Mostu, doma, směje se moderátor Evropy 2

S manželkou oslaví dva roky od svatby. Super.cz

„Na ten ročník Miss, kde Míša byla, jsem koukal u rodičů doma v obýváku a říkal jsem si, že je to kočka. A najednou šup a já, kluk z Mostu, ji mám doma,“ smál se Petr během rozhovoru pro Super.cz. „Je to hezký, když víš, že holka, kterou miluješ, je doma, je to tvoje manželka a vítá tě.“

Petr si s námi povídal během prezentace a ochutnávky rostlinných jídel, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet například sestavit si svůj vlastní burger bez masa. Jak je na tom sám moderátor? Snaží se jíst zdravě, když má doma krásnou modelku?

„Já nejsem ani vegan ani vegetarián, ale v rámci udržitelnosti to má smysl a vůbec nic proti tomu nemám,“ dodal se smíchem Petr Říbal. ■