Chantal Poullain popsala vztah se synem Vladimírem: Dělá si ze mě prd*l a imituje mě, přiznala

Chantal Poullain a její syn Vladimír Polívka Herminapress

Chantal Poullain (66) je na svého syna Vladimíra (34), který aktuálně patří k nejobsazovanějším hercům u nás, velmi pyšná. Pro ni je to ale stále ten malý chlapeček, který jí do života přinesl neskutečnou radost, a to se mu stále snaží připomínat. Třeba ke třetím kulatinám dostal zajímavý dárek.

„Vladimírovi jsem ke třicetinám udělala knihu. To je bible, má 490 stran. Nebylo možné ji slepit, tak ji jedna paní zašila. Jsou dva exempláře, jeden pro mě a druhý pro Vladimíra. Je tam celý jeho život. Jeho rodinná historie, divadlo, sporty, dětství. Jsem sběratel, všechny scénáře, fotky – Vladimír z toho šílí. K padesátinám dostane pokračování, už se chystám. Tohle mi trvalo šest měsíců. Vladimír mi taky už čtyři roky slibuje knihu, on krásně píše. Ale už čtyři roky čekám, tak doufám, že do té doby nebudu v hrobu,“ prozradila se smíchem Poullain v letních dílech talkshow 7 pádů Honzy Dědka, které přinášejí všechno to, co se do pořadu nevešlo.

Právě Vladimírovu přítomnost charismatická herečka vyhledává také v okamžiku, kdy se necítí nejlépe. „Když mám depku, píšu Vladimírovi, aby mě přišel rozesmát. On přijde, půl hodiny si ze mě dělá pr*el. Imituje mě. On to se mnou umí. Mám ráda, když si ze mě někdo dělá srandu,“ dodala Chantal Poullain. ■