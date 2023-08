Krásná violoncellistka Kovalová promluvila o dvou letech na terapiích: Myslela, že je v pohodě s tím, že je často sama

Terezie Kovalová Foto: Michaela Feuereislová, Právo

„33 let jsem si myslela, že jsem v pohodě s tím, že jsem často sama. Jedna z věcí, kterou jsem zjistila na svojí terapeutické cestě za poslední dva roky, je, že jsem dlouho žila v omylu, že mi nevadí, když nejsem se svým partnerem. S mým exmanželem jsme se viděli odhadem tak 5 měsíců v roce a byla jsem přesvědčena, že to nejen je v pohodě, ale že mi to tak dokonce vyhovuje. Chyba lávky,“ svěřila se hudebnice.

O své cestě otevřeně mluví a přiznala, že po rozvodu přišla na to, že s partnerem potřebuje být intenzivně. Začala se tedy učit, jak s přítelem trávit svůj čas. „Jako člověk, který je na volné noze, jsem zvyklá, že si svoje problémy řeším, kdy se mi zachce a bohužel se k tomu přidalo, že jsem si ze vztahu dělala odpadkový koš,“ prozradila hudebnice. „Tenhle přístup je bohužel jako rakovina, pomalu a nenápadně se vkrádá do vztahu, než je najednou téměř pozdě,“ svěřila se Kovalová s tím, že je ráda, že má podporujícího přítele, který s ní o všem mluví. Šťastná je aktuálně s básníkem a marketingovým specialistou Vítězslavem Bečkou. ■