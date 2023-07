Návrat k expartnerovi? Kočendová promluvila o tom, jak to má s Davidem z Love Islandu

Natálie Kočendová a David Vitásek v reality show Love Island TV Nova

Jak to mezi párem tedy je? Našli k sobě znovu cestu? "Nejsme spolu. Nevidím důvod, proč bychom se spolu nemohli normálně bavit. Jen to, že jsou lidi zvyklí se po rozchodu hádat do krve, neznamená, že to takhle musí být v každém případě," řekla Super.cz Kočendová, která potvrdila, že s Davidem opravdu byla na festivalu Colours of Ostrava.

"S Davidem jsme kamarádi a také nadále budeme," dodala Kočendová. To, že by na festivalu docházelo k intimnostem, jak Super.cz řekl zdroj, vyvrátila. ■