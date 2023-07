Když hvězda dělá hvězdu jen v tangách: Sexy verze gymnastického prvku v provedení Kim Kardashian pobláznila fanoušky

Kim Kardashian předvedla své gymnastické vlohy... Profimedia.cz

Vymýšlet stále dokola, čím překvapíte stovky milionů svých sledujících na sociálních sítích, musí být skutečně oříšek. A Kim Kardashian (42) koncem minulého týdne přišla na něco, co jim dosud ještě nepředvedla. A přitom je to tak prosté - hvězda na pláži v tangách!

Televizní stálice a módní ikona Kim sdílí s fanoušky i několik příspěvků denně. Tento byl ale vskutku originální. Kim se vydala na pláž a nechala se zvěčnit při provádění jednoho ze základních gymnastických prvků. Stačilo vzít si na sebe pouze úsporný bikinový spodek a bílé tričko, které si uvázala vzadu na uzel a natočit se k objektivu zády. Příspěvek o celkem osmi záběrech už se dočkal téměř šesti milionů lajků, což je i na Kiminy poměry skutečně hodně.

Čtyřnásobná maminka přišla s tímto příspěvkem pouhý den poté, co se v nové epizodě rodinné reality show The Kardashians rozpovídala o lítosti nad tím, že se pustila do vztahu s výrazně mladším komikem Petem Davidsonem tak brzy po rozvodu s exmanželem Kaynem Westem zvaným Ye. S proslulým hollywoodským proutníkem začala randit v říjnu 2021 po jejich seznámení v pořadu Saturday Night Live.

Davidson doprovázel Kim například i na loňský ples MET Gala, na nějž Kardashian vynesla šaty po Marilyn Monroe. Už v srpnu však ohlásili rozchod, údajně se jim nedařilo skloubit jejich náročný pracovní program. A zatímco Kim je od té doby oficiálně single, Pete si už po několika týdnech začal užívat po boku Emily Ratajkowski. Vydrželi spolu ovšem pouhý měsíc. Nyní mu to už více než půl roku klape s herečkou Chase Sui Wonders. ■