Agáta poslala svého psa na dovolenou! Čtou mu pohádky na dobrou noc a pije jen jednu z nejdražších vod světa

Agáta nechala svoji fenku v psím hotelu nedaleko Prahy Super.cz

"Bonnie by nemohla do letadla na palubu kvůli váze a nechtěla jsem ji dávat do stresového prostředí, aby letěla v nákladovém prostoru. Tak jsem se rozhodla, že jí udělám dovolenou v Čechách," řekla Super.cz Agáta, která dala Bonnie do psího hotelu.

Ale ne jen tak ledajakého. Bonnie umístila do zámeckého prostředí psího resortu v Horním Bezděkově. Fenka má svůj vlastní apartmán s ortopedickou matrací a hračkami, čtou jí pohádky na dobrou noc, pouští psí filmy a pije jen jednu z nejdražších vod světa.

"Když jsem tam přijela s Bonnie, tak jsem si říkala, že tam bych chtěla, aby někdo poslal na dovolenou mě. Neuvěřitelný. Bonnie je tam šťastná, denně dostávám videa a fotky. Vím, že je o ni dobře postaráno," dodala influencerka. ■