Prezident Petr Pavel s první dámou Evou jako dokonalý pár: Manželé se stylově sladili a vyrazili na hudební festival

Petr Pavel s první dámou Evou vyrazili na hudební festival Foto: @petrpavel

O víkendu se uskutečnil festival Colours of Ostrava, který si nenechala ujít nejen řada známých osobností z řad influencerů, herců a zpěváků, ale také prezident Petr Pavel. Ten dorazil do Dolních Vítkovic se svou manželkou Evou.

„S Evou jsme dnes přijeli na Colours of Ostrava. Krásná a sugestivní atmosféra Dolních Vítkovic v kombinaci se spoustou talentovaných umělců dělá z tohoto festivalu už 20 let kulturní fenomén, který stojí za to zažít,“ svěřil se Petr Pavel na sociálních sítích k návštěvě festivalu, kde byl také hostem politického podcastu.

Jedna z fotografií zachycuje, jak si Pavel prochází industriální areál se svou manželkou, se kterou byli nepřehlédnutelným párem. A to i co se týče volby outfitů, které dokonale a stylově sladili. Manželé se oblékli do modrých barev, a to konkrétně košile a jeansů. Zejména Petr Pavel si modrou barvu velmi oblíbil. Tahle barva má také svůj význam, v lidech vyvolává pozitivní pocity, klid nebo důvěru a zároveň zlepšuje komunikaci.

Netrvalo dlouho a u příspěvku se objevily spousty pozitivních reakcí.

„Ta poslední fotka. Svěží nádhera. Neskutečně to vaší ženě sluší. Dokonalý prezidentský pár. Děkujeme,“ napsala jedna z fanynek, se kterou další souhlasí. „Po těch letech alespoň někdo, kdo se nebojí jít na veřejnost a ukázat, že prezident je taky člověk,“ uvedla další. „Pane prezidente, to je tak neuvěřitelně osvěžující, mít po letech prezidenta, který je mezi lidmi, pro lidi. Díky,“ píší příznivci. ■