První hádka v ráji. Eva Decastelo se rozpálila doběla. Musela Treštíkovi pořádně vynadat

Moderátorka Eva Decastelo (44) po boku Tomáše Třeštíka září. Pár svou lásku nejdříve skrýval, ale od konce loňského roku se spolu ukazují na veřejnosti a na sociálních sítí rádi sdílejí romantické fotografie plné objetí.



Fotograf ale svou milou teď pořádně rozčílil. Během práce totiž přelezl zábradlí na balkoně a fotil. Už ze snímku je jasné, že hodně riskoval. Není tak divu, že herečku a moderátorku to vyděsilo a rozpálilo do běla. „A co myslíte? Dostal vynadáno! Vyřešila jsem to hned na místě. Aby tam o pár minut později vlezl zase,“ napsala Eva k příspěvku, u kterého většině lidí naskakuje husí kůže.