Byl jejich rozchod jen divadlem pro lidi? Kočendová a Vitásek na Colours v Ostravě vrkali jako dvě hrdličky

Natálie a David byli o víkendu opět spolu. Foto: archiv čtenáře Super.cz

Před třemi dny ohlásila vítězka světové soutěže krásy Top model of the World Natálie Kočendová rozchod s Davidem Vitáskem, se kterým se dali před rokem dohromady v reality show Love Island. Vypadá to ale, že tak horké jejich odloučení zase není.

Podle čtenářky Super.cz spolu vrkali jako dvě hrdličky na festivalu Colours of Ostrava. "Hrajou na sítích divadlo a realita je úpně jiná. Neustále se oblizovali na vystoupení rappera Macklemora, nevím, co to tu hrajou," prozradila Super.cz návštěvnice festivalu.

Podařilo se nám také získat fotku z víkendu z Vyškova, odkud Vitásek pochází. Natálie i David společně sedí na zahrádce místní kavárny.

Jak to tedy mezi nimi je? Na to si budeme muset ještě počkat.

"Tohle byl nejlepší zážitek v mém životě. Z ostrova jsem odlétala s láskou, ale skoro po roce jsem si uvědomila, že každý máme úplně jiný pohled na život. Děkuji za krásné i špatné společné chvíle, posunulo mě to jako člověka zase o kousek dál. Teď už vím, co chci a také vím, že pokud má člověk nějaké nároky a hranice, tak by s nimi neměl pohnout," oznámila rozchod Natálka. "Žij krásný a šťastný život, takový, jaký si přeješ," oznámila rozchod Kočendová před čtyřmi dny. ■