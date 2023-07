Představujeme finalisty Muže roku: V první trojici soutěží i poloviční Ital a Řek s perfektně vymakanými těly

První tři finalisté Muže roku Jan Černohorský, Matteo Lucano a Alexandros Panayi Super.cz

Jedničku si vylosoval sedmadvacetiletý Jan Černohorský z Nového Strašecí, který podniká jako obchodní zástupce, věnuje se modelingu a pracoval také jako externí redaktor. "Přihlásil jsem se sám, protože mám rád nové výzvy a zážitky. Věřím, že mi toho soutěž může mnoho dát," řekl Super.cz. Právě to, že se chce stále rozvíjet, považuje za svoji silnou stránku.

S číslem dva bude soutěžit student fyzioterapie Matteo Lucano z Kralup nad Vltavou. Právě jeho tatínkem je Ital a je pyšný na to, že má kořeny ve dvou zemích. "Soutěž beru jako možnost na sobě neustále pracovat. Je to skvělá možnost rozvíjet se po osobnostní i fyzické stránce," míní. Sice o sobě říká, že je pokorný a na nic si nehraje, jedním dechem ale dodal, že by porotu mohl zaujmout svým charismatem a úsměvem.

Šestadvactiletý zubní lékař Alexandros Panayi soutěží s číslem tři. Žije v Praze, kam se přestěhoval z Kypru, kde žije jeho rodina. Tatínka má Řeka. Do soutěže se původně nepřihlásil, to, že se ocitl ve finále, byla náhoda. "Doprovázel jsem totiž na casting svého bratra, který se přihlásil. A když jsem na něj čekal na chodbě, pozvali mě, ať to zkusím také," vyprávěl a v našem videu stejně jako kolegové prozradil, co pro něj soutěž znamená a také, co pokládá za svůj největší dosavadní úspěch. ■