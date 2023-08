Opět se pouští do radikálního hubnutí: Zpěvačka Elis Mraz začala s dietou a předvedla své tělo s kily navíc

Elis Mraz začala s dietou a předvedla své tělo s kily navíc Super.cz

Jsou to dva roky, co na sobě zpěvačka Elis Mraz (28) začala makat a podařilo se jí zhubnout 20 kilogramů. Poslední rok ale povolila a kila, kterých se pracně zbavovala, nabrala znovu. Na cestu hubnutí se tedy vydala podruhé.

„Hlavně jsem najela na zdravý životní styl, začala jsem cvičit. Chci si ještě pochovat svá vnoučata a nechci mít problémy, až budu starší. Pracuji ve studiu a jsem nyní studiová krysa, takže nemám tolik pohybu, kolik bych chtěla, tak jsem se na to víc zaměřila,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která má na sociální síti velkou podporu.

Fanoušci chtějí, aby svou hubnoucí cestu sdílela s tipy a radami. „Já se nedivím, kdo to vlastně neřeší, každá ženská to řeší, čím jsme starší, tak máme větší pravděpodobnost, že nabíráme. Je to pořád dokola. Mám cíl cítit se dobře,“ prozradila Elis, která pracuje ve studiu s jinými umělci, ale také ona plánuje novinku. „Připravuji singl, mám z toho radost, je to v češtině a těším se, až bude venku,“ dodala zpěvačka. ■