Určitá podoba by tu byla: Richard Krajčo si zahraje samozvaného ochránce Ivety Bartošové Zdeňka Macuru

Po úspěchu dvou prvních řad seriálu Iveta, který mapuje život tragicky zesnulé zpěvačky Ivety Bartošové, se tvůrci pouští do natáčení třetí série. Ta by měla divákům přinést období, kdy se provdala za Josefa Rychtáře a jejím samozvaným ochráncem byl Zdeněk Macura.

Zatímco v roli Ivetina druhého manžela se objeví herec David Prachař (64), jejího ochránce si zahraje Richard Krajčo (46). „Kontaktoval mě rovnou otec projektu Mike Samir. Přiznám se, že jsem si myslel, když mi zavolal a říkal, že by pro mě měl roli v Ivetě, že to bude role jiná. Když mi nakonec řekl, že jde o Zdeňka Macuru, tak jsem si uvědomil, že to vlastně půjde taky. Jsem rád, že se toho zúčastním, protože je to hezké zpracování velkého příběhu,“ svěřil se zpěvák.

O osobním setkání, které by ho na roli připravilo, neuvažuje, stačí mu studijní materiály, kterých je z dob, kdy se Zdeněk Macura vyskytoval v blízkosti zpěvačky a "unesl" ji v červenci 2013 do Itálie, dostatek. „Mám dost studijních materiálů. Přiznám se, že jsem pro roli odmítl přibrat, takže moje postava bude v maskérně muset trochu nabrat a stejně tak se musejí změnit vousy a účes. Když jsem se na sebe podíval do zrcadla, tak jsem si říkal, že Mike Samir vybral dobře, že to asi půjde,“ dodal se smíchem herec a zpěvák. ■