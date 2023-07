Dcera herečky Anny Šiškové Dorota Nvotová má strach o syna (9). Skončil v nemocnici s ochrnutou tváří

Dorota Nvotová Profimedia.cz

„Dostal boreliózu, i když vůbec nevím o tom, že by měl klíště. Byl jenom v Bratislavě a najednou mu ji diagnostikovali,“ řekla Novému Času Nvotová, s tím, že její syn neměl na těle ani žádný flek. Podezření měla nejprve na běžné nachlazení.

„Nejdříve jsem si myslela, že ho ofouklo na koupališti. Zpočátku to vypadalo jako zánět očních spojivek, stěžoval si i na bolest šíje. Než na to rodič hlavně přijde, tak to trvá. Nám to trvalo celých pět dní. Ale když mu ochrnula polovina tváře, věděla jsem, že je zle,“ dodala herečka.

V nemocnici se dozvěděla, že o klíštěti ani nemusela vědět. Přenáší ho totiž i malinké larvy klíšťat. „Jsou v podstatě neviditelné. Přisají se a odpadnou tak, že člověk ani neví,“ vysvětlila Nvotová, která doufá, že bude její syn brzy v pořádku. ■