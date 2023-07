Petra Kvitová už je vdanou paní. Tajná svatba s tenisovým trenérem

Petra Kvitová se provdala za Jiřího Vaňka. Michaela Feuereislová

Loni v srpnu se pochlubila zásnubním prstenem, a skoro do roka a do dne se z ní stala vdaná paní. Tenistka Petra Kvitová (33) se vdala za svého přítele Jiřího Vaňka (45). S o 12 let starším trenérem randila od roku 2020. Tehdy se objevily první spekulace o jejich vztahu, když Vaněk přespával u Kvitové doma. O rok později už vztah potvrdili oficiálně.