Dáda Patrasová řídila pod vlivem. Soud rozhodl o její vině. Hrozí jí vězení?

Dáda Patrasová Foto: Super.cz/Herminapress a Aktu.cz

Loňská nehoda Dády Patrasové

Aktu.cz

Soud nyní rozdhodl o její vině ve zkráceném řízení na základě důkazů od policie. „Byl jí vydán trestní příkaz, což je zkrácené řízení, že soud vychází jenom z toho, co je ve spisu. A hrozí jí tedy veřejně prospěšné práce, peněžitý trest, zákaz řízení vozidla a trest podmíněný,“ citoval Tn.cz advokáta Jiřího Černého.

Soud dal tedy za pravdu žalobě, která tvrdila, že Patrasová řídila pod vlivem návykové látky. Herečka alkohol za volantem popřela a proti trestnímu příkazu může v osmidenní lhůtě podat odpor, v případě. že to udělá, bude následovat soud, kde bude muset dokázat, že alkohol za volantem nepožila. To by jí ale v horším případě mohlo hrozit i vězení.

„Teoreticky hrozí, že v rámci nového dokazování může vyjít najevo, že se dopustila ještě něčeho horšího, a nelze vyloučit, že by ten trest nebyl nepodmíněný,“ dodal Černý. ■