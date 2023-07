Po úspěchu na světové soutěži krásy na něj žárlí o trochu víc: Tomuto páru z Love Islandu to ale pořád klape

Jakub Vítek a Hana Dědková jsou od Love Islandu pořád spolu Super.cz

Dvojici jsme potkali na festivalu Colours of Ostrava, kde ještě dooslavovali Kubův úspěch. "Byly to dva náročné týdny, ale myslím si, že je co oslavovat. Nebylo to jen o kráse, ale takový komplexní balíček, včetně projektů, kterým se věnuji, projevu na stagei, o tom, jak jsem se během doby soutěže snažil," upřesnil Kuba. "Byla to fakt skvělá show," byla nadšená z partnerova úspěchu Hanka.

Pár dlouho řešil společné bydlení, zatím to stále není defitivní. "Jsme většinou u mě v Bratislavě, sem tam si uděláme výlet do Ostravy, odkud je Hanka. Teď se chystáme do Ameriky a pak to ještě přehodnotíme, protože oba víme, že nejlepší možnosti jsou pro nás v Praze. Stěhování nás nemine," upřesnil Vítek, který se domnívá, že umístění ve světové soutěži by ho mohlo posunout i v modelingu, který pro něj zatím není hlavní výdělečnou činností.

Kolem slovenského fešáka se na festivalu hemžila spousta fanynek, proto nás zajímalo, jak to má jeho přítelkyně s žárlivostí. "Přemýšlela jsem, jestli si s sebou nemám vzít vidle. Ne, je to krásný šikovný chlap a musím s tím počítat. Přiznám se, že když byl Kuba na soutěži, kde měli různé akce i s delegátkami z Miss Supranational, tak bych byla radši s ním a měla všechno pod dohledem. Ale věřím mu, zvládla jsem to a nejvíc jsem se těšila, až budeme zase spolu," uzavřela Hanka. ■