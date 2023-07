V tomhle prý normálně nechodí: Misska Karolína Mališová s maminkou a sestrou zářily v hodně odvážných outfitech

Karolína Mališová se pochlubila maminkou a sestrou. Super.cz

Jednou za rok si užívají, že mají akci konečně blízko. Karolína Mališová (26) vyrazila s mladší sestrou Kateřinou a maminkou Radkou na festival Colours of Ostrava. Z Opavy, kde žijí, to neměly daleko.

Když tahle trojka procházela mezi jednotlivými pódii, budila pozornost svými outfity. Nejodvážnější top vynesla devatenáctiletá Kateřina, Karolína s maminkou Radkou v totožných síťovaných vršcích ukázaly podprsenky, rozdíl byl jen v barevnosti. "Mamka je jako moje druhá ségra, tak jsme se oblékly jako dvojčata. Všechny se máme moc rády. Rodina je nejvíc," řekla Super.cz Karolína.

Společně vyrazily nakupovat právě i oblečení na festival. "Byly jsme na nákupech v Ostravě," vysvětlila Kateřina, která je čerstvá maturantka. "Mě přijde, že zrovna na ty festivaly tolik zajímavých kousků doma nikdy moc není, takže je potřeba něco nového pořídit. V tomhle člověk normálně nikam nechodí," doplnila ji Karolína.

Ta by sestru ráda "upíchla" v módním průmyslu, ne ovšem jako modelku. "Má ode mě trošku naplánovanou hezkou kariéru. Sestra je strašně šikovná na make-up a myslím, že by se v tom dokázala posunout hodně daleko. Já jsem takový můstek k tomu, že by to mohlo být i rychlejší. Tak doufám, že se toho chytne a bude se jí dařit," míní Česká Miss World 2015.

Karolína si naplánovala volné prázdniny. "Příští týden letím na dovolenou, říkala jsem si, že musíme s přítelem někam vypadnout aspoň na týden. Teď to bylo docela pracovně náročné, měla jsem toho hodně. Volba nakonec padla na Zakynthos. A ke konci prázdnin máme v plánu ještě nějaký trip se ségrou," vypočítala. ■