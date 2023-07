Na festival vyrazila hodně sexy: Ve stříbrném modelu s podprsenkou místo topu vypadala Andrea Bezděková jako bohyně Super.cz

Léto si modelka Andrea Bezděková (28) užívá plnými doušky. Na celé čtyři dny vyrazila i na hudební festival Colours of Ostrava, celkově už potřetí. "Moje nejoblíbenější kapely hrají na začátku a na konci, tak jsem to musela vydržet celé čtyři dny," smála se účastnice reality show Survivor.

Právě díky pobytu na ostrově jí přibylo hodně fanoušků, kteří ji v oblasti Dolních Vítkovic zastavovali snad každých pár minut. "Nebyla jsem na to zvyklá, ale Survivor udělal své. A přijde mi to strašně milé. A nesetkala jsem se s tím, že by mi někdo přišel říct to, co má kolikrát kuráž napsat na Instagramu. I když já si nestěžuji, myslím, že tam mám vybudovanou velmi milosrdnou komunitu, kde jsme na sebe hodní a takové věci si nepíšeme," řekla Super.cz modelka.

Nepodcenila ani festivalový outfit, kdy první den vyrazila ve stříbrných kalhotách doplněných topem s odhaleným bříškem, který připomínal spíš podprsenku. Doplnila ho i stříbrným líčením. "V kufru mám ještě asi desatero bot a všeho ostatního, protože jsem se doma před zrcadlem nemohla rozhodnout a nejhorší je, když mi něco chybí. Takhle to mám i při balení na dovolenou a nakonec si vystačím týdem se dvěma outfity," přiznala s tím, že vysněná dovolená ji teprve čeká. Chystá se na surf camp do Portugalska. "Sním o tom dlouho a jsem zvědavá, jestli je to tak skvělé, jak o tom všichni mluví," uzavřela. ■