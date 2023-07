V 96 letech zemřela popová a jazzová legenda Tony Bennett, zpívaly s ním Lady Gaga i Amy Winehouse

Tonny Bennett s Lady Gaga Profimedia.cz

V pátek v ranních hodinách zemřela jedna z největších hudebních legend všech dob, zpěvák Tony Bennett. Za sebou měl bezmála osm dekád profesionální kariéry v hudební branži a přes padesát milionů prodaných nosičů. Zpěvák zemřel doma v New Yorku ve věku 96 let. O úmrtí informovala jeho spolupracovnice a publicistka Sylvia Weiner. Na bližší informace se zatím čeká.

V roce 2016 byla Bennettovi diagnostikována Alzheimerova choroba, o čemž jeho manželka Susan informovala až v únoru 2021. Do téhož roku rovněž pokračoval ve vystupování. Posledním Bennettovým veřejným vystoupením byl koncert s Lady Gaga v srpnu 2021 v proslulém divadle Radio City Music Hall. Show nesla název One Last Time.

Za svůj život vydal více než padesát studiových alb a byl rovněž držitelem dvaceti cen Grammy, včetně ocenění za celoživotní přínos. Jeho doménou byl pop a jazz, věnoval se také malování. V září 2014 vystoupil v pražském Kongresovém centru. Jeho vrstevník Frank Sinatra jej kdysi označil na nejlepšího zpěváka populární hudby na světě.

Jeho deska Duets II v roce 2011 získala první místo v žebříčku Billboard 200, tehdy bylo zpěvákovi neuvěřitelných pětaosmdesát let. Duety zpíval například s Mariah Carey, Amy Winehouse, Arethou Franklin nebo s Lady Gaga. Bennett se tak stal nejstarším umělcem v historii, kterému se podařilo dostat se na vrchol tohoto populárního žebříčku. ■