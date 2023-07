Plastiková královna Jessica Alves vzdala hold Barbie. V růžovém modelu s obřím výstřihem byla k nepřehlédnutí

Jessica Alves Profimedia.cz

Milovnice plastik všeho druhu a hvězda reality show Jessica Alves (39), která dříve byla mužem Rodrigem, je nyní jako žena konečně šťastná. Jako muž se v minulosti prezentovala jako Ken, a tak je nad slunce jasné, že se nyní ráda stylizuje také do role panenky Barbie.

Kina momentálně zasáhla růžová lavina v podobě filmu věnovaném právě Barbie, a nebyla by to Jessica, kdyby se s popularitou snímku nesvezla také. Oblékla si růžové šatičky s obrovským výstřihem a nadšeně vyrazila do jedné z londýnských restaurací. Společnost jí dělala kamarádka, protože Jessica je stále oficiálně single a čeká na toho pravého.

„Většina mužů, kteří se mnou chtějí chodit, tak jedině v případě, že svůj vztah budeme tajit, a to já nechci,“ řekla Jessica Daily Mailu.

„Muž by na mě jako na svou ženu měl být pyšný a měl by mě milovat a respektovat,“ dodala s tím, že je ale i tak šťastná. „Nikdy jsem si před svou proměnou nemyslela, že ze mě bude modelka na plný úvazek. Jsem nyní jednou z nejznámějších trans žen na světě, která dosáhla řady svých snů, ale doufám, že si jednou splním svůj největší sen ze všech a najdu svou lásku,“ dodala. ■